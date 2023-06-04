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Кадыров заявил об открытом "сезоне охоты" на украинских диверсантов

Кадыров заявил об открытом "сезоне охоты" на украинских диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сотрудники отдела МВД РФ по Курчалоевскому району республики проводят мероприятия по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

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