Олимпийская чемпионка показала кадры в мини-платье

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры в мини-платье.