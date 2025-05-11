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Олимпийская чемпионка показала кадры в мини-платье

Олимпийская чемпионка показала кадры в мини-платье

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры в мини-платье.

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