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АиФ Кухня

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Желаем сладкого года. Что принято готовить на еврейский Новый год

Желаем сладкого года. Что принято готовить на еврейский Новый год

Вечером 11 сентября 2026 года начинается месяц тишрей, по еврейскому календарю это первый месяц года — евреи празднуют Рош ха-Шана, что переводится как «Голова года», начало нового года.

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