Желаем сладкого года. Что принято готовить на еврейский Новый год

Вечером 11 сентября 2026 года начинается месяц тишрей, по еврейскому календарю это первый месяц года — евреи празднуют Рош ха-Шана, что переводится как «Голова года», начало нового года.
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