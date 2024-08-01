Экс-замглавы МО Булгакова проверят на причастность к хищениям в "Военторге"

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков будет проверен на причастность к махинациям, связанным с хищениями 400 млн рублей при исполнении государственных контрактов акционерного общества "Военторг".
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