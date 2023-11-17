Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону

Регионы Центрального федерального округа на фоне обострения угроз усилили противовоздушную оборону, приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по ситуации в округе.
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