Спецпредставитель президента США по климату поговорил с Путиным по телефону

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время визита в Россию поговорил по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным, собеседники обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с климатическим кризисом.
Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время визита в Россию поговорил по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным, собеседники обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с климатическим кризисом.
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