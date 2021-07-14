Комсомольская правда

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Спецпредставитель президента США по климату поговорил с Путиным по телефону

Спецпредставитель президента США по климату поговорил с Путиным по телефону

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время визита в Россию поговорил по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным, собеседники обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с климатическим кризисом.

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