В Москве прошли мероприятия к 106-й годовщине образования ГВПУ ВС РФ

В Москве военнослужащие Главного военно-политического управления ВС РФ, ветераны военно-политических органов, члены Общественного и Художественного советов при Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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