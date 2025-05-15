Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Татьяна Гладкова
    Юрий , Вы 👍мои мысли озвучили слово в словоНАТО разбежалось ...
  • Михаил Васильев
    Никто же не возражает. когда полицейские гоняются по дорогам за "плохими" водителями?!Только самокатчик...
  • Ирина Перовская
    А вот не жалко Эстонию!!! Ибо нефиг!НАТО разбежалось ...

В Москве прошли мероприятия к 106-й годовщине образования ГВПУ ВС РФ

В Москве прошли мероприятия к 106-й годовщине образования ГВПУ ВС РФ

В Москве военнослужащие Главного военно-политического управления ВС РФ, ветераны военно-политических органов, члены Общественного и Художественного советов при Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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