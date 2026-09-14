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Гипотоникам объяснили, почему при низком давлении возможны слабость и сонливость

Гипотоникам объяснили, почему при низком давлении возможны слабость и сонливость

Старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Максим Яровой рассказал, что изменения атмосферного давления могут по-разному отражаться на самочувствии людей с исходно низким и повышенным артериальным давлением.

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