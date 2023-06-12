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Депутат Федоров: в массовом отравлении россиян «Мистером Сидром» может быть замешано ЦРУ

В Москве Роспотребнадзор изымает из продажи алкогольную продукцию после случаев отравления напитков «Мистер Сидр».

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