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Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

В российском обществе вспыхнула активная дискуссия: что делать с огромным количеством жителей Украины, которые всеми возможными путями пытаются попасть в РФ? Некоторые патриоты договорились до того, что никаких украинцев пускать в Россию в принципе нельзя, ибо все они поголовно являются бандеровцами, террористами, русофобами и предателями… Когда человек начинает рассуждать категориями "все поголовно" — это говорит о его личной неадекватности либо незнании истории.

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Комментарии
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Dmitry Bogdanov
&quot;Некоторые патриоты договорились до того, что никаких украинцев пускать в Россию в принципе нельзя, ибо все они поголовно являются бандеровцами, террористами, русофобами и предателями…&quot; - не договорились, а так оно и есть. Это сейчас им страшно. Они боятся обстрелов, похоронок, тотальных мобилизаций, отсутствие света, отсутствие всего. Но потом они успокоятся, отойдут, переведут дух и начнётся опять привычное: &quot;Украина это не Россия&quot;, &quot;Если бы не Россия, то мы бы уже были в Евросоюзе&quot; и прочее &quot;Батька наш Бандера, Украина маты&quot;. А те кто не воевал, они будут говорить об том же &quot;Азове&quot;, как о легенде. И если где-нибудь однажды вместо &quot;Доброе утро&quot; раздастся &quot;Слава Украине&quot;, а в ответ мы услышим &quot;Героям слава&quot;, значит, считай всё было напрасно и надо начинать всё сначала.
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1 час.
Natalija Osminina
Автор уже на пути к тому решению, что предложит будущее, но еще не рассмотрел его полностью.  Естественно, будет &quot;Украины разных скоростей&quot;, когда  города или области будут проводить Референдумы. &quot;Такую прожорливую махину, как Украина, российской экономике ТОЧНО сразу не переварить&quot;. Только мелкими кусочками.  Сначала Крым. Потом еще 4 области. Этого хватит переваривать еще лет на 5 минимум. Ну, а дальше  будущее Украины  у автора в тумане. Потому что он видит ОДНУ УКРАИНУ  - ВНЕ ЕЁ нахождения на планете, которая входит в многополярный мир. Что за дебильная привычка видеть будущее, отталкиваясь от своих представлений о нем за время 33-х лет жизни с распада СССР: &quot;Запад стронг&quot; и это измениться не может!)))  А времена меняются)) И пора  привыкать к мысли, что привычных нам Европы и  США нет, СОВСЕМ НЕТ.  Поэтому никакой Запад (ни ЕС, ни США) дотировать Незалежную не будет.  Западные страны будут полностью  переформатированы и начнут думать только о собственном выживании. И видеть судьбу Ураины надо ПРИ ТАКИХ ВХОДЯЩИХ, а не бредить..
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