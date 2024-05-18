Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?

"Некоторые патриоты договорились до того, что никаких украинцев пускать в Россию в принципе нельзя, ибо все они поголовно являются бандеровцами, террористами, русофобами и предателями…" - не договорились, а так оно и есть. Это сейчас им страшно. Они боятся обстрелов, похоронок, тотальных мобилизаций, отсутствие света, отсутствие всего. Но потом они успокоятся, отойдут, переведут дух и начнётся опять привычное: "Украина это не Россия", "Если бы не Россия, то мы бы уже были в Евросоюзе" и прочее "Батька наш Бандера, Украина маты". А те кто не воевал, они будут говорить об том же "Азове", как о легенде. И если где-нибудь однажды вместо "Доброе утро" раздастся "Слава Украине", а в ответ мы услышим "Героям слава", значит, считай всё было напрасно и надо начинать всё сначала.

Natalija Osminina

Автор уже на пути к тому решению, что предложит будущее, но еще не рассмотрел его полностью. Естественно, будет "Украины разных скоростей", когда города или области будут проводить Референдумы. "Такую прожорливую махину, как Украина, российской экономике ТОЧНО сразу не переварить". Только мелкими кусочками. Сначала Крым. Потом еще 4 области. Этого хватит переваривать еще лет на 5 минимум. Ну, а дальше будущее Украины у автора в тумане. Потому что он видит ОДНУ УКРАИНУ - ВНЕ ЕЁ нахождения на планете, которая входит в многополярный мир. Что за дебильная привычка видеть будущее, отталкиваясь от своих представлений о нем за время 33-х лет жизни с распада СССР: "Запад стронг" и это измениться не может!))) А времена меняются)) И пора привыкать к мысли, что привычных нам Европы и США нет, СОВСЕМ НЕТ. Поэтому никакой Запад (ни ЕС, ни США) дотировать Незалежную не будет. Западные страны будут полностью переформатированы и начнут думать только о собственном выживании. И видеть судьбу Ураины надо ПРИ ТАКИХ ВХОДЯЩИХ, а не бредить..