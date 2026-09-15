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Волочкова отказала дочери в квартире за 500 тысяч: «К папе иди, это моя жилплощадь»

Волочкова отказала дочери в квартире за 500 тысяч: «К папе иди, это моя жилплощадь»

Волочкова отказалась отдавать дочери квартиру в Москве Анастасия Волочкова отказалась передавать дочери Ариадне свою московскую квартиру, заявив, что недвижимость ей подарили.

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