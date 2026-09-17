Ле Пен призвала провести конференцию для прекращения конфликта на Украине

Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила за проведение международной мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.
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