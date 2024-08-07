Шеффилд Юнайтед – Рексхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 13 августа

Во вторник, 13 августа, сыграют Шеффилд Юнайтед и Рексхэм в 1-го раунда Кубка Английской Лиги. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Брэмелл Лэйн Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.