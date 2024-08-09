ФСБ раскрывает шокирующие факты: Гитлер и атомная бомба против СССР Ирэн ОрлонскаяЛетние месяцы 1945 года могли бы значительно изменить ход мировой истории, если бы нацистская Германия осуществила свой план по использованию атомного оружия против Советского Союза.