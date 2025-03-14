Как выглядели бы мультяшные герои в реальной жизни

А вы когда-нибудь представляли, как бы выглядели любимые и такие родные герои из популярных мультфильмов? Представляем вам подборку персонажей, которые из двухмерного пространства мультфильмов нашего детства перешли в формат 3D.
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