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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Алексей Ярусов: «В этот волшебный период оглядываемся на прошедший год, вспоминаем его достижения и уроки»

Алексей Ярусов: «В этот волшебный период оглядываемся на прошедший год, вспоминаем его достижения и уроки»

Дорогие жители Севастополя! Поздравляю с наступающими светлыми праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым! В этот волшебный период мы оглядываемся на прошедший год, вспоминаем его достижения и уроки.

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