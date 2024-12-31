Алексей Ярусов: «В этот волшебный период оглядываемся на прошедший год, вспоминаем его достижения и уроки»

Дорогие жители Севастополя! Поздравляю с наступающими светлыми праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым! В этот волшебный период мы оглядываемся на прошедший год, вспоминаем его достижения и уроки.
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