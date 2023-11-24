В МВД по Чувашии поблагодарили гражданина, который не позволил преступникам обмануть пожилую женщину

76-летняя жительница Чебоксар после разговора и переписки с неизвестным, который представился сотрудником Центробанка и даже выслал фото своего удостоверения, собиралась отправить на счета мошенников 2 тысячи долларов.
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