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Ну с почином, англосаксы

Ну с почином, англосаксы

Первый уничтоженный на Украине британский танк Challenger-2 зафиксирован на видеоПричем кадрами останков танка любезно поделились сами украинские военные.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
... Это совсм другое!!!! ...Это не то что вы подумали....
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15 час.
Natalija Osminina
А почему  дым черный? Абрамсы и Леопарды горят намного экологичнее. Надо заявить протест об избыточных  выбросах СО2 в атмосферу Неньки.
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10 час.
Natalija Osminina
Скорее всего такой черный дым дали снаряды с обедненным ураном.
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4 час.

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