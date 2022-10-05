В ГД прокомментировали слова историка из США о причастности Вашингтона к ЧП на СП и СП-2

Американский историк заявил о причастности Соединенных Штатов к диверсиям на «Северных потоках». Как подчеркнул в интервью телеканалу Haber 7 американский историк-исследователь Эрик Цуэссе, ко взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», безусловно, причастны США — именно они совершили диверсии на СП и СП-2, так как другого выхода для себя они не нашли — их многолетние попытки саботировать работу магистралей «дипломатическими путями» ни к чему толком не привели.