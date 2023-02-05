Певица Анна Asti откроет в центре Петербурга бар за 20 млн рублей

Мероприятия в честь открытия заведения пройдут в нем 10 и 11 февраля. В Северной столице появится первый в России бар певицы Анны Asti — самой популярной артистки 2022 года на «Яндекс.
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