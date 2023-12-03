ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Самые сомнительные обычаи кавказцев, которые не поддерживает ни один русский

Самые сомнительные обычаи кавказцев, которые не поддерживает ни один русский

Российская Федерация является очень многонациональной и мультикультурной страной. В разных регионах страны проживают десятки разных народов и представителей множества национальностей, каждая из которых имеет свои культуру, историю, традиции и местные обычаи.

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Комментарии
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Майя Maja
Сати Казанову зря поставили как пример. Она опозорила свой род. Для кабардинов она къахме. Если пост рассматривает традиции, то ее бы ни один уважающий мужчина местный замуж не взял бы.
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10 час.
Сергей Никитин
я понятия не имею кто така казанова....ну раз ты утверждаешь шо ...хме она я не поленился и полез в эту самую педивикию....и шо мы видим?....хме-эт оказывается шлюха проститутка.....я поверил тебе....тыжеж знаешь  наверняка на все 100%....ну ладненько....про ейного мужа тож нашол. он  оказывается итальянец к кабардинцам ни к кавказу  не имеет ничого  зеро кароч. такшо взамуж он ея взял и поныне  живут в  макаронии😩
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8 час.
Сергей Никитин
а свадеб у итальяшки  с ней  было 4.в москве,в италии,в кабарде и духовная свадьба по ведическим, индийским традициям. поэтому  в теме он в  нацкостюме  мусликафф.
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7 час.

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