Самые сомнительные обычаи кавказцев, которые не поддерживает ни один русский

Майя Maja Сати Казанову зря поставили как пример. Она опозорила свой род. Для кабардинов она къахме. Если пост рассматривает традиции, то ее бы ни один уважающий мужчина местный замуж не взял бы.

Сергей Никитин я понятия не имею кто така казанова....ну раз ты утверждаешь шо ...хме она я не поленился и полез в эту самую педивикию....и шо мы видим?....хме-эт оказывается шлюха проститутка.....я поверил тебе....тыжеж знаешь наверняка на все 100%....ну ладненько....про ейного мужа тож нашол. он оказывается итальянец к кабардинцам ни к кавказу не имеет ничого зеро кароч. такшо взамуж он ея взял и поныне живут в макаронии😩