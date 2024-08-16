«Хозяевам киевского режима» следует со всей серьёзностью отнестись сообщениям о том, что Украина готовит провокацию с использованием «грязной бомбы», заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.
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