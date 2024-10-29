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Премьера ледового спектакля “Кармен” Ильи Авербуха состоится 1 ноября

Премьера ледового спектакля “Кармен” Ильи Авербуха состоится 1 ноября

Зрителей ждет не только трагический любовный треугольник, но и битва двух тореадоров Алексея Ягудина и Марка Кондратюка Один из самых популярных ледовых спектаклей Ильи Авербуха “Кармен” возвращается на московский лед спустя 10 лет.

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