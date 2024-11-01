Дрон убил ведущего пленного бойца ВС РФ украинского военного

Операторы беспилотников из спецназа «Ахмат» смогли помочь попавшему в плен российскому бойцу. Как рассказал командир подразделения Шустрый в своем Telegram-канале, дрон заметил военного ВСУ, который конвоировал бойца ВС РФ.
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