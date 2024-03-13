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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками транспортной полиции и таможни в Красноярском крае перекрыт канал контрабанды стратегически важных ресурсов

Оперативники Сибирского ЛУ МВД России совместно с сотрудниками Сибирской электронной таможни перекрыли канал незаконного вывоза за рубеж пиломатериалов хвойных пород, относящихся к стратегически важным ресурсам.

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