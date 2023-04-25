Политика Сегодня

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Дипломат Ермаков: Россия обогнала США в создании гиперзвукового оружия

Дипломат Ермаков: Россия обогнала США в создании гиперзвукового оружия

Москва вызывает серьезное раздражение у Вашингтона. Россия значительно опережает США в разработке гиперзвукового оружия, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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