Поздно ночью пожарные вытащили из леса автомобиль с ребенком

Спасатели отбуксировали из лесного массива автомобиль, застрявший в грязи. До поздней ночи семья с ребенком пыталась самостоятельно выбраться на дорогу, с наступлением темноты взрослые позвонили на пульт пожарной охраны, сообщает ИА UssurMedia.