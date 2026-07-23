Кризисный психолог назвала причины выбора «удобных» партнёров

В отношения с менее привлекательным человеком вступают из-за страха отвержения и одиночества. Такие романтические связи повышают самооценку, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ангелина Сурина.
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