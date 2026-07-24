Два дня до финала: как «Новые Огни» зажгли Байкальск

До финала фестиваля «Новые Огни» осталось всего два дня – он завершится 26 июля. Нокажется, будто Байкальск живет в особом ритме - в ритме сотен голосов, которые сливаются в одну большую, искреннюю песню.
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