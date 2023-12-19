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Америка уповает на «авторитетную тетю Меркель»: США ищут посредника в переговорах по Украине

Америка уповает на «авторитетную тетю Меркель»: США ищут посредника в переговорах по Украине

В последнем отчете The Hill утверждается, что Меркель, возможно, не самый подходящий человек для работы в качестве посредника на Украине.

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