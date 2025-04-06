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Царьград

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«Белгород-Арена» восстановлена после атаки: выделено 170 млн на ремонт

«Белгород-Арена» восстановлена после атаки: выделено 170 млн на ремонт

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о завершении восстановления «Белгород-Арены», повреждённой весной 2024 года.

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