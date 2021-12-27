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Внедрение СМЗУ позволит снизить ограничения выдачи мощности Иркутской ТЭЦ-9

Внедрение СМЗУ позволит снизить ограничения выдачи мощности Иркутской ТЭЦ-9

Филиал Системного оператора - Иркутское РДУ - ввел в эксплуатацию цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для определения максимально допустимого перетока активной мощности (МДП) в трех контролируемых сечениях энергосистемы.

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