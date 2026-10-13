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«Отец просил держать это в тайне»: сын Кашпировского рассказал о внебрачном наследнике целителя

«Отец просил держать это в тайне»: сын Кашпировского рассказал о внебрачном наследнике целителя

Психотерапевт много лет скрывал от публики еще одного сына. Анатолий Кашпировский Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look PressСын Анатолия Кашпировского Сергей впервые высказался о тайне, которую семья знаменитого психотерапевта скрывала много лет.

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