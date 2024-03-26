Учения «Молния» провели на ТЭЦ-5 в Новосибирске

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в Подмосковье 22 марта. В местах скопления людей, на транспорте и объектах инфраструктуры в регионах, в том числе в Новосибирской области, усилили меры безопасности.
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