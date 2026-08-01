Washington Post: у США заканчиваются ресурсы для защиты Израиля

Без придания дополнительных сил в виде еще одного эсминца Европейское командование США в Европе будет вынуждено отказаться от защиты Израиля от баллистических ракет, сообщает 1 августа газета The Washington Post.
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