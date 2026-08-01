smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Washington Post: у США заканчиваются ресурсы для защиты Израиля

Washington Post: у США заканчиваются ресурсы для защиты Израиля

Без придания дополнительных сил в виде еще одного эсминца Европейское командование США в Европе будет вынуждено отказаться от защиты Израиля от баллистических ракет, сообщает 1 августа газета The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии