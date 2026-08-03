Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море. Кубковский преодолел примерно 160 километров из Швеции в Польшу за 55–56 часов, не ложась спать, не выходя из воды и не касаясь лодок из сопровождения.