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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море

Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море. Кубковский преодолел примерно 160 километров из Швеции в Польшу за 55–56 часов, не ложась спать, не выходя из воды и не касаясь лодок из сопровождения.

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