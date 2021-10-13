Сбер начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы

Сбер расширил возможности пакетов услуг по расчётно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса и добавил в них сразу четыре востребованных нефинансовых сервиса от экосистемы Сбера: Юрист для бизнеса, Бухгалтерия для ИП, Работа.