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Сбер начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы

Сбер начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы

Сбер расширил возможности пакетов услуг по расчётно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса и добавил в них сразу четыре востребованных нефинансовых сервиса от экосистемы Сбера: Юрист для бизнеса, Бухгалтерия для ИП, Работа.

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