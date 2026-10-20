"Slayground," a new horror film from "Green Room" director Jeremy Saulnier and starring Cory Michael Smith, will open in theaters in January.
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