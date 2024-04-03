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Петербургский дневник

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Глава МИД Британии Кэмерон планирует призвать союзников по НАТО закупать снаряды Украине

Глава МИД Британии Кэмерон планирует призвать союзников по НАТО закупать снаряды Украине

Об этом сообщили британские власти Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Украины, говорится в заявлении на сайте британских властей.

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