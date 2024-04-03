Глава МИД Британии Кэмерон планирует призвать союзников по НАТО закупать снаряды Украине

Об этом сообщили британские власти Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Украины, говорится в заявлении на сайте британских властей.