НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

7 подписчиков

Юрист Юрана: «Сумма отступных в контракте тренера с «Пари НН» — 200 миллионов рублей? Нет, в разы меньше»

Юрист Александр Кочетков, представляющий интересы главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, в комментарии «СЭ» опроверг слова председателя совета директоров клуба Дмитрия Кондратова о сумме компенсации, прописанной в контракте со специалистом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх