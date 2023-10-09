Юрист Александр Кочетков, представляющий интересы главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, в комментарии «СЭ» опроверг слова председателя совета директоров клуба Дмитрия Кондратова о сумме компенсации, прописанной в контракте со специалистом.
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