Как африканская принцесса сделала политическую карьеру и спаслась от диктатора-людоеда

Элизабет Фон Торо Элизабет Багайя фон Торо – африканская принцесса, в судьбе которой было несчетное количество испытаний, но из всех она вышла победительницей, и ее жизнь стала символом целеустремленности.
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