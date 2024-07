Анонсирован графический роман Legacy of Kain: Soul Reaver — The Dead Shall Rise. В нем расскажут о прошлом РазиэляКультовая серия Legacy of Kain, которая была особенно популярна в 1990-х и 2000-х возвращается, но не в виде игры, а в формате графического романа-приквела.