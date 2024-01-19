Госдума обратится к парламенту Франции из-за ее наемников на Украине

Госдума намерена обратиться в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией военными РФ французских наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украине.
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