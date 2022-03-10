В Приморье выпустили "Курочку Рябу" и "Колобка" в стихах

Рубрика "Литературные новости" фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжается — приморский писатель из Большого Камня Сергей Прохоров выпустил новую книгу по мотивам русских народных сказок "Курочка Ряба" (0+) и "Колобок" (0+).
Рубрика "Литературные новости" фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (6+) продолжается — приморский писатель из Большого Камня Сергей Прохоров выпустил новую книгу по мотивам русских народных сказок "Курочка Ряба" (0+) и "Колобок" (0+).
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