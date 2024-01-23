МИД: Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом проекты в энергетике

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в штаб-квартире ООН провел со своим турецкий коллегой Хаканом Фиданом беседу, в рамках которой дипломаты обсудили проблемы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
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