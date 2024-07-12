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Царьград

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Не дождались отмашки США: У Зеленского объявили о праве наносить удары вглубь России

Не дождались отмашки США: У Зеленского объявили о праве наносить удары вглубь России

В офисе Зеленского заявили о праве наносить удары вглубь России. Киев предпочёл не ждать отмашки США и не учитывать мнение союзников.

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