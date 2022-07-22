В Ростовской области установили еще пять камер для фиксации нарушений ПДД

Власти рассказали, что все было установлено пять комплексов камер «Скат» и «Кордон», при этом четыре из них появились на трассе М-4 «Дон» на участках между 937-м и 1032-м километрами, а ограничение скорости варьируется от 70 до 100 километров в час.