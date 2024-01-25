Представитель Пентагона Сингх: США проверят данные о том, что ИЛ-76 сбили из ЗРК Patriot

Вначале Вашингтон, как и обычно, опроверг свою причастность к катастрофе российского военно-транспортного самолета ИЛ-76 над Белгородской областью, однако теперь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх дала более расплывчатую формулировку.
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