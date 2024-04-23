Пушков оценил масштабы протестов в США против операции Израиля в Газе

Global Look Press/IMAGO/Niyi Fote Протесты в США против операции израильских военных в секторе Газа достигли невиданных масштабов, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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