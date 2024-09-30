Преимущества осенней посадки: какие деревья и кустарники сажать в это время года

Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше сажать деревья и кустарники — осенью или весной. Несмотря на распространенное мнение о весенней посадке, осень может оказаться более предпочтительным временем для высадки некоторых растений.
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